انت الان تتابع على طريقة حلمي.. بيراميدز يخسر الأهلي رجع الدوري ولع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

على طريقة الفنان أحمد حلمي، في حملة إعلاناته الأخيرة لإحدى شركات الاتصالات، علق المحلل الرياضي خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق، على نتائج الكبار في الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي استغل النادي الأهلي خلالها تعثر ثنائي المقدمة الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وإن امتلك الأحمر مع مدربه الأوروجواياني مارتن لاسارتي 3 مؤجلات أمام الإسماعيلي والزمالك والمصري.

وكتب خالد بيومي، اليوم الخميس، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بيراميدز يخسر.. زمالك يتعادل.. الأهلي يضغط.. النقاط تقل.. الزمالك فوق.. بيراميدز موجود.. الأهلي رجع.. الدوري ولع». بيرامدز يخسر زمالك يتعادل الاهلي يضغط النقاط تقل الزمالك فوق بيرامدز موجود

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