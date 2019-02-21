انت الان تتابع ماذا قال مدرب الجونة عن أزمة معاري الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

تحدث حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن أداء الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن، والفوز الكبير الذي حققه على فريق نادي بيراميدز، بنتيجة (2-1) بمسابقة الدوري الممتاز، وأزمة المعارين من النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وإمكانية مشاركتهم أمام الفريق الأحمر، وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «راض تمامًا عن أداء اللاعبين مع الفريق، بالرغم من أن النتائج لم تكن في صالحنا خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «مباراة الفريق أمام بيراميدز كانت بمثابة دفعة معنوية كبيرة، لأنها كانت أمام خصم قوي فى الدوري، حيث يمتلك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، مثل عبد الله السعيد ورجب بكار ومجدي أفشة». واختتم حديثه عن أزمة معاري النادي الأهلي: «سيتم التواصل مع إدارة المارد الأحمر للوقوف على إمكانية مشاركتهم

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