انت الان تتابع ماذا قال مدرب الجونة عن أزمة معاري الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
تحدث حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن أداء الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن، والفوز الكبير الذي حققه على فريق نادي بيراميدز، بنتيجة (2-1) بمسابقة الدوري الممتاز، وأزمة المعارين من النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وإمكانية مشاركتهم أمام الفريق الأحمر، وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «راض تمامًا عن أداء اللاعبين مع الفريق، بالرغم من أن النتائج لم تكن في صالحنا خلال الفترة الأخيرة».
وأضاف: «مباراة الفريق أمام بيراميدز كانت بمثابة دفعة معنوية كبيرة، لأنها كانت أمام خصم قوي فى الدوري، حيث يمتلك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، مثل عبد الله السعيد ورجب بكار ومجدي أفشة». واختتم حديثه عن أزمة معاري النادي الأهلي: «سيتم التواصل مع إدارة المارد الأحمر للوقوف على إمكانية مشاركتهم
وأضاف: «مباراة الفريق أمام بيراميدز كانت بمثابة دفعة معنوية كبيرة، لأنها كانت أمام خصم قوي فى الدوري، حيث يمتلك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، مثل عبد الله السعيد ورجب بكار ومجدي أفشة».
واختتم حديثه عن أزمة معاري النادي الأهلي: «سيتم التواصل مع إدارة المارد الأحمر للوقوف على إمكانية مشاركتهم مع الفريق في المباراة المقبلة، وفي حالة عدم التمكن من مشاركتهم، سيكون لدينا بدائل قوية تحل محلهم».
ويستعد فريق الجونة لمباراته المقبلة أمام النادي الأهلي يوم الأحد المقبل والمقرر لها في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الجونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 26 نقطة بترتيب الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال مدرب الجونة عن أزمة معاري الأهلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.