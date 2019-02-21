شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرالدو» ينضم إلى قائمة أهلاوية يتصدرها «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الأنجولي جيرالدو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدف الأهلي الثالث في مباراة الأهلي والداخلية التي جمعت الفريقين، مساء أمس، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 لبطولة الدوري الممتاز المصري.

وسجل الأنجولي جيرالدو أول أهدافه بقميص الأهلي منذ انتقاله لصفوف الفريق، قادمًا من صفوف أول أغسطس الأنجولي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

خاض جيرالدو، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 6 مباريات، بواقع 364 دقيقة، وصنع هدفين، وتمكن من تسجيل أول أهدافه مع القلعة الحمراء أمام الداخلية.. ليصبح جيرالدو أحدث الوجوه المنضمة إلى قائمة هدافي الأهلي التاريخية في بطولة الدوري الممتاز، والتي يتصدرها محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، برصيد 109 أهداف.