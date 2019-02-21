شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ«عاشور» و«سليمان» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع حسام عاشور ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا الجمعة، على هامش مران الفريق؛ للاطمئنان على حالتهما، وتحديد موعد البدء في مرحلة جديدة لهما ضمن البرنامج العلاجي الذي خضع له الثنائي في الفترة الماضية.

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وخاض عاشور وسليمان برنامجا علاجيا وجلسات في الجيم، وتحسنت حالة الثنائي بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وكان عاشور قد اشتكى من إصابة في منشأ العضلة الأمامية، فيما تعرض سليمان للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وحصل الأهلي على راحة اليوم من التدريبات بعد أداء مباراة الداخلية أمس في الجولة 23 من الدوري الممتاز المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.