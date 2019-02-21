شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحدد موقف هشام محمد من المشاركة في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم، عقب شكواه من إصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وبناء على تلك الفحوصات يتحدد موعد مشاركة هشام محمد في المران الجماعي وفرص مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الأسبوع 24 لمسابقة الدوري.