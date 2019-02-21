شكرا لقرائتكم أسطورة ليفربول يكشف استفادة محمد صلاح من إقالة مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جيمي كاراجر أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي، أن إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد سيمنح الفرصة للثنائي محمد صلاح وساديو ماني من أجل التألق في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين بملعب "أولد ترافورد" الاحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال جيمي كاراجر في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، "الطريقة الهجومية التي يتحلى بها مانشستر يونايتد منذ قدوم أولي سولشاير لتدريب الفريق ستمنح الفرصة أمام محمد صلاح وساديو ماني للتألق في المباراة القادمة، نظراً للمساحات الخالية التي ستتواجد في دفاع اليونايتد".

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وأضاف لاعب ليفربول السابق "محمد صلاح وساديو ماني هما أبرز المستفيدين من إقالة مورينيو، الطريقة الدفاعية التي كان يتبعها المدرب البرتغالي كانت تؤثر بالسلب على أداء الثنائي في ظل المساحات القليلة التي كانت تسنح لهما للركض بالكرة".

تابع، "مانشستر سيتي يراهن على مانشستر يونايتد من أجل تحقيق الفوز على ليفربول للأبتعاد بالصدارة، فى حين سيتلقى ضربة قوية بشأن آماله في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم حال تمكن ليفربول من تحقيق الفوز".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول الذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.