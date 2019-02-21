شكرا لقرائتكم أحمد أحمد يزور الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لمقر إتحاد الكرة المصري لزيارته، وكان فى استقباله هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية.

ومن المقرر أن تتطرق مناقشات أحمد أحمد مع مسئولي الجبلاية لأخر استعدادات مصر لاستضافة كأس الأمم الافريقية منتصف العام الجاري وسبل التعاون بين الطرفيين،.

كان أحمد أحمد قد عقد جلسة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأربعاء.