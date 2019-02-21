شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الزمالك صرف راتب لاعبيه قبل مواجهة الطلائع رغم تجميد المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن لاعبى الفريق الأبيض حصلوا على الراتب الشهري الخاص قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، التى أقيمت على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

كان مجلس إدارة الزمالك قد قرر إيقاف المستحقات فى الفترة الماضية على خلفية تذيل المجموعة فى الكونفدرالية الأفريقية برصيد نقطة خلف المتصدر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط والذى يليه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 3 نقاط وجاء صرف الراتب تحفيزا للاعبين على مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على إنبى بالدورى قبل أن يتعادل الفريق مع الطلائع.

ويخوض الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية المقرر له يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.