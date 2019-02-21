شكرا لقرائتكم ساني يعن مواجهة فريقه السابق شالكه: أجواء متقلبة وشعور حزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جناح مانشستر سيتي، ليروي ساني، إن الفوز على فريقه السابق شالكه في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم تجربة متقلبة.

قلب مانشستر سيتي بـ10 لاعبين تأخره 2-1 إلى فوز 3-2 بهدفين متأخرين من ساني، ورحيم سترلينج.

وأبلغ ساني الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من شالكه في 2016 شبكة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: "أشعر ببعض الحزن لشالكه لأن الأجواء كانت مذهلة كما هو الحال دائماً".

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ورغم تقدم مانشستر سيتي بهدف سيرجيو أجويرو وجد نفسه متأخراً 2-1 بركلتي جزاء في 7 دقائق في نهاية الشوط الأول، قبل أن يحسم الفوز في آخر 4 دقائق.

وقال ساني (23 عاماً): "يمكن رؤية عزيمتنا ونحن لا نستسلم ونريد مواصلة القتال، شالكه قام بعمل جيد وطريقة دفاعه جعلت الأمور صعبة، في النهاية نجحنا وأحرزنا ثلاثة أهداف خارج ملعبنا وهذا كان أهم شيء".

وتقام مباراة الإياب 12 مارس القادم، لكن قبل ذلك يستطيع مانشستر سيتي حصد لقبه الأول هذا الموسم عندما يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بإستاد "ويمبلي" الأحد المقبل.