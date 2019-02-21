شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الخميس 21 / 2 / 2019.. قائد الريدز يتحدث عن عودة تشامبرلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزى، سعادته بعودة أليكس أوكسليد تشامبرلين للمشاركة فى تدريبات الفريق المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وقال هندرسون لموقع ليفربول: "كان من الواضح أنها لحظة كبيرة للجميع، ولكنها أكيد أكبر بالنسبة له، خاصة أنه عائد من إصابة قوية، لقد ترك الملعب منذ فترة من الرائع عودته، فهو شخصية عظيمة ولاعب رائع، وعودته إضافة كبيرة لنا".

أضاف قائد ليفربول "نأمل خلال الأسابيع المقبلة أن يواصل التقدم واستعادة لياقته البدنية، نتمنى أن يحصل على بعض الدقائق قبل نهاية الموسم، سيكون هذا بمثابة دفعة كبيرة للفر".".

ويغيب تشامبرلين عن مباريات ليفربول منذ تعرضه لإصابة فى الركبة أمام روما فى دورى أبطال أوروبا، شهر أبريل الماضى.

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وأضاف لاعب ليفربول "يكون المدرب حذرًا فى التعامل مع اللاعبين العائدين من فترة غياب طويلة، وهو يعرف جيدًا مدى صعوبة العودة، ظهر تشامبرلين بشكل جيد فى التدريبات، وبدون شك سيراقبه المدرب عن كثب خلال الفترة المقبلة، هو لاعب رائع ومهم للفريق، عودته قبل نهاية الموسم ستكون بمثابة دفعة قوية".

ستوريدج وتشامبرين فى حفل الأفضل فى إنجلترا

تواجد ثنائى ليفربول الانجليزى دانييل ستوريدج وأليكس تشامبرلين فى حفل توزيع جوائز الأفضل فى إنجلترا.

ومنح ستوريدج جائز أفضل مغنى لجورج عزرا فى الحفل.