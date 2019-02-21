شكرا لقرائتكم جوارديولا: ماننشستر سيتى غير جاهز للتتويج بدورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكن مدرب مانشستر سيتى، بيب جوارديولا، سعيدًا بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، فى ذهاب دور 16 بدورى أبطال أوروبا.

وهز مانشستر سيتى الشباك مرتين فى آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخرًا بعد استقباله ركلتى جزاء فى 7 دقائق.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيدًا، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة فى الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيدًا لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه فى هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتى جزاء".

وأضاف: "كان مثل ما حدث فى أنفيلد ضد ليفربول فى الموسم الماضى عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين فى الوقت الذى لم يفعل فيه شالكه أى شىء، الأداء كان جيدًا فى النهاية وبفضل كفاءة ليروى اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".