شكرا لقرائتكم موقع غانى: مصر وكوت ديفوار والبلاك ستارز أبرز المرشحين لحصد كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح موقع "غانا سوكر نت"، منتخبات مصر وغانا وكوت ديفوار للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة.

وذكر الموقع الغانى، أن منتخب مصر الذى شارك فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، التى أقيمت فى روسيا الصيف الماضى أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب القارى فى ظل التشكيلة المدججة بالنجوم، التى يمتلكها".

Advertisements

وأضاف "منتخب مصر لديه محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى الموسم الماضى والمرشح الأوفر حظًا للاحتفاظ بالجائزة هذا الموسم، كذلك محمود تريزيجيه المحترف فى صفوف قاسم باشا التركى".

تابع، "على الرغم من اعتزال معظم أفراد الجيل الذهبى لمنتخب كوت ديفوار، إلا أن المنتخب الايفوارى لا يزال يمتلك القدر الكافى من القوة، التى تجعله مرشحًا لحصد اللقب القارى فى ظل تواجد ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس والمدافع إيريك بايلى المحترف فى مانشستر يونايتد، وسيرج اورييه مدافع توتنهام".

وأوضح الموقع الغانى أن منتخب غانا لا يزال يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على قيادة منتخب "البلاك ستارز" لحصد اللقب مثل مبارك واكاسو لاعب وسط ديبورتيفو آلافيس الإسباني، وتوماس بارتى لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسبانى بجانب الأخوين أندريه وجوردان أيو.