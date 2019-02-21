سيميونى يتفوق على يوفنتوس المصدوم بثلاثة تغييرات

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جدة - عمرو شويل يشتهر دييجو سيميونى مدرب أتليتيكو مدريد، بشراسته عند الخطوط بجانب الملعب لكن ثلاثة تغييرات رجحت كفته ضد يوفنتوس المنظم فى ذهاب دور الستة عشر بدورى أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.
ومع إشارة النتيجة إلى التعادل السلبى عند مرور ساعة من اللعب، أدخل المدرب الأرجنتينى المهاجمين أنخيل كوريا وألفارو موراتا وتوماس ليمار لينتصر الفريق الإسبانى 2-0.
وأُلغى هدف موراتا وسط احتجاج جماهير صاحب الأرض بعد وجود دفع ضد جيورجيو كيلينى لاعب يوفنتوس، لكن التقدم جاء أخيرا عندما انزلق المدافع خوسيه خيمنيز ليحول كرة من موراتا بعد ركلة ركنية نفذها ليمار داخل الشباك.
وضاعف دييجو جودين من تقدم أتليتيكو بعد ركلة حرة ليمنح فريق المدرب سيميونى أفضلية كبيرة أمام متصدر الدورى الإيطالى قبل مباراة الإياب فى تورينو الشهر المقبل.
وأبلغ سيميونى مؤتمرا صحفيا: "الجميع كانوا يعلمون التغييرات. استدعيت كوريا وليمار وموراتا معا وكوكى و(دييجو) كوستا كانا يعلمان أنهما لن يستطيعا إكمال 90 دقيقة، الجميع قدموا أداء مذهلا بعد المشاركة ولعبنا كفريق. فعل ما قدمناه على مدار السنوات ليس سهلا ونجحنا فى ذلك مرة أخرى".
وخطف سيميونى الأنظار بسبب تصرفه واحتفاله بعد هدف خيمنيز عندما وضع يده على سرواله، وقال "هذا يعنى أننا شجعان، يجب أن تكون شجاعا لإشراك كوستا وكوكى منذ البداية رغم عدم لعبهما لأكثر من شهر وهذا ما فعلته، "أشعر بحالة رائعة بفضل اللاعبين، إنهم يمثلون المعنى الحقيقى لأتلتيكو، هذا ما نحن عليه ولن نتغير، هذا هو أسلوبنا".
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