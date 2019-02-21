شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الاهلى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالنادى الاهلى مباراتين خلال ما تبقى من شهر فبراير حتى تكتمل سلسلة المباريات التى كان سيخوضها الفريق فى شهر فبراير، وهى ثمانى مباريات خاض منها 6 آخرها لقاء الداخلية مساء أمس الأربعاء، والذى انتهى بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 45 نقطة.
الاهلى فى ضيافة الجونة الأحد
يخوض الأهلى مباراة مهمة فى الرابعة عصر الأحد المقبل أمام الجونة فى الأسبوع الـ24 من فعاليات الدورى الممتاز باستاد الجونة بمدينة الغردقة، التى يعول عليها المارد الأحمر الكثير فى الوصول لوصوافة الدورى، حيث يتساوى حاليا مع بيراميدز بنفس الرصيد 45 نقطة، وحال فوز الأحمر سيصعد للمركز الثانى لأول مرة هذا الموسم بالإضافة إلى تضييق السباق على الزمالك المتصدر، حيث يقل الفارق إلى 4 نقاط.
الاهلى مع بيراميدز فى الكأس الخميس المقبل
يلتقى الأهلى مع بيراميدز يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر حسب الجدول الذى أعلنه اتحاد الكرة مؤخرا، حيث تم تأجيل لقاء الأهلى وبيراميدز فى الدورى، الذى كان مقرر له نفس اليوم إلى يوم 18 أبريل المقبل لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على أن تتم إقامة مباراة الفريقين فى الكاس فى نفس اليوم.
الاهلى يحقق خمس انتصارات فى فبراير
الأهلى خاض 6 مباريات فى فبراير الجارى حتى الآن حقق الفوز فى خمس مباريات وهى أمام سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة، وعلى إنبى 2-1، وحرس الحدود 1-0، والإنتاج الحربى 1-0، الداخلية 3-1، بينما خسر أمام سيمبا التنزانى بهدف نظيف.
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