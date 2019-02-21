أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يزور الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لمقر اتحاد الكرة المصرى لزيارته، وكان فى استقباله هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية. ومن المقرر أن تتطرق مناقشات أحمد أحمد مع مسئولى الجبلاية لآخر استعدادات مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية منتصف العام الجارى وسبل التعاون بين الطرفيين.

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