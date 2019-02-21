شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى عن لقاء قسنطينة: مواجهة مصيرية.. سنقاتل حتى آخر دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد قناوى، المدرب العام للإسماعيلى، أن مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى فى غاية الصعوبة، وأنها تعد الفرصة الأخيرة للفريق.

ويستضيف الدراويش منافسه الجزائرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وأضاف قناوى، سنقاتل فى تلك المباراة حتى آخر دقيقة لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن الحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل عن المجموعة.

وتابع قناوى، ”فريق قسنطينة يضم عناصر مميزة بجانب مدرب على مستوى عالٍ، الفريقان لديهما هدف واحد وهو الانتصار، بالتأكيد غياب جماهيرنا سنفتقده كثيرا”.

وأتم حديثه، ”نتطلع لتعويض إخفاقنا فى أول جولتين على حساب بطل الجزائر، أرى أن تلك المواجهة تحمل ست نقاط، درسنا المنافس جيدا فهو يتمتع بقدارت كبيرة فى الهجوم سنعمل على الحد منها خلال المباراة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا”.