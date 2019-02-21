شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لاعبو الزمالك يحصلون على رواتبهم قبل نقطة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن لاعبى الفريق الأبيض حصلوا على الراتب الشهرى الخاص قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، التى أقيمت على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

Advertisements

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر إيقاف المستحقات فى الفترة الماضية على خلفية تذيل المجموعة فى الكونفدرالية الأفريقية برصيد نقطة، خلف المتصدر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط والذى يليه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 3 نقاط، وجاء صرف الراتب تحفيزا للاعبين على مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على إنبى بالدورى قبل أن يتعادل الفريق مع الطلائع.

ويخوض الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية المقرر له يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.