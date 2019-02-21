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اهداف الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف فريق طلائع الجيش نقطة من نظيره الزمالك خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس على استاد الجيش بالسويس بمنافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى.

أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش
 

انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجل هدفى الأبيض يوسف أوباما، وخالد بو طيب، بينما أحرز للطلائع أحمد سمير من ريمونتادا ليتعادل لفريقه ويٌفقد الزمالك نقطتين فى مسيرته نحو البطولة.

وبنهاية المباراة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 52 بجدول ترتيب الدورى ليواصل صدارته على القمة، بينما وصل رصيد الجيش إلى النقطة 26 بالمركز السابع

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تشكيل الزمالك والجيش فى المباراة
 

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام  فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد بورو وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".

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