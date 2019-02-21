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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن إقامة مقر للاتحاد الأفريقى للهجن بمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه حسين مانع الدواس رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وعصام الدين عطية رئيس الاتحاد الأفريقي للهجن، وأمين الشعراوى الأمين العام للاتحاد الأفريقى.
وتناول اللقاء مناقشة وضع رياضة الهجن على كافة المستويات، وكيفية تطوير ونشر رياضة الهجن وتوسيع قاعدة ممارستها بمصر، وأكد وزير الشباب والرياضة إقامة مقر للاتحاد الأفريقى بمصر والتواصل مع عدد من الدول الأفريقية المهتمة برياضة الهجن، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات بمصر.
حضر الاجتماع أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، و محمد نور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى.
وزير الرياضة ومسئولو الاتحاد الأفريقى
جانب من الزيارة
مسئولو الاتحاد الأفريقى للهجن مع وزير الرياضة
مسئولو الهجن ووزير الرياضة
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