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وزير الرياضة يعلن إقامة مقر للاتحاد الأفريقى للهجن بمصر.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه حسين مانع الدواس رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وعصام الدين عطية رئيس الاتحاد الأفريقي للهجن، وأمين الشعراوى الأمين العام للاتحاد الأفريقى. 

وتناول اللقاء مناقشة وضع الهجن على كافة المستويات، وكيفية تطوير ونشر رياضة الهجن وتوسيع قاعدة ممارستها بمصر، وأكد وزير الشباب والرياضة إقامة مقر للاتحاد الأفريقى بمصر والتواصل مع عدد من الدول الأفريقية المهتمة برياضة الهجن، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات بمصر.

حضر الاجتماع أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، و محمد نور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى.

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وزير الرياضة و مسئولى الاتحاد الأفريقى
وزير الرياضة ومسئولو الاتحاد الأفريقى

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

مسئولى الاتحاد الافريقى للهجن مع وزير الرياضة
مسئولو الاتحاد الأفريقى للهجن مع وزير الرياضة

 

مسئولى الهجن ووزير الرياضة
مسئولو الهجن ووزير الرياضة

 

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