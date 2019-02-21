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فحص طبى جديد لـ عاشور ووليد سليمان فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسام عاشور ووليد سليمان، لاعبا الأهلى، لفحص طبى غدا، الجمعة، على هامش مران الفريق؛ للاطمئنان على حالتهما وتحديد موعد البدء فى مرحلة جديدة لهما ضمن البرنامج العلاجى الذى خضع له الثنائى فى الفترة الماضية، وخاض عاشور وسليمان برنامجا علاجيا وجلسات فى الجيم، وتحسنت حالة الثنائى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.

وكان عاشور قد اشتكى من إصابة فى منشأ العضلة الأمامية، فيما تعرض سليمان لإصابة بجزع الرباط الداخلى للركبة، وحصل الأهلي على راحة اليوم من التدريبات بعد أداء مباراة الداخلية أمس في الجولة الـ23 بالدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

 

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