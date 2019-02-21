قبل مواجهة الجونة.. خطوة من الأهلي لتفادي "الإجهاد".. وفحص طبي للثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

يخضع هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في مران الغد استعدادًا لمواجهة الجونة في بطولة الدوري.

وكان هشام قد اشتكى من آلام في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الداخلية أمس والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخضع لاعب وسط الأهلي للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي وفرص تواجده في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يخضع الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان لاعبا الفريق لفحص طبي غدا، على هامش المران؛ للاطمئنان على حالتهما، وتحديد موعد البدء في مرحلة جديدة لهما ضمن البرنامج العلاجي الذي خضع له الثنائي في الفترة الماضية.

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وكان عاشور قد اشتكى من إصابة في منشأ العضلة الأمامية، فيما تعرض سليمان لإصابة في جزع الرباط الداخلي للركبة، وخاض الثنائي برنامجًا علاجيًا وجلسات جيم في الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر يجهز أليخاندرو، مخطط الأحمال بالفريق برنامجا بدنيا خاصا للفريق قبل السفر إلى الغردقة لمواجهة يوم الأحد المقبل.

ويسعى أليخاندرو لتقليل الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الداخلية، لتفادي الإجهاد بسبب توالي المباريات.

جدير بالذكر أن الأهلي سيحل ضيفًا على الجونة يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.