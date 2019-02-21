ملامح ربع نهائي الأبطال تقترب من الظهور.. والوصيف يواجه شبح الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء ليصبح أمام بعض الفرق فرصة أخيرة من أجل تعويض إخفاقها في الذهاب وفرق أخرى لتأكيد التفوق في الإياب.

وشهدت مباريات الذهاب تفوق الأندية الإسبانية في البطولة الأوروبية مقابل تفاوت نتائج الأندية الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز نتائج مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا:

- تفوق أسباني

استطاع فريق ريال مدريد بطل أوروبا في آخر ثلاث نسخ أن يفوز خارج ملعبه على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين مقابل هدف.

بطل أوروبا قطع نصف الطريق للعبور لربع النهائي حيث ينتظر الفريق الملكي مباراة الخامس من مارس المقبل من أجل تحديد موقفه في الصعود، في المقابل يتطلب على بطل هولندا الفوز في سانتايجو برنابيو (2-0) من أجل حجز بطاقة العبور للدور المقبل.

أما برشلونة فرغم فشل الفريق الكتالوني في الفوز في مباراة الذهاب أمام أولمبيك ليون الفرنسي إلا أن رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لديهم الفرصة في الصعود للدور التالي حيث من المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" في الثالث عشر من الشهر المقبل.

الفريق الإسباني الثالث وهو أتليتكو مدريد حيث استطاع فريق العاصمة في إسقاط يوفنتوس بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخي بلانكوس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الثاني عشر من مارس على ملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو حيث يحتاج فريق السيدة العجوز للفوز بفارق ثلاثة أهداف بينما لا يتطلب على الأتليتي سوى التعادل السلبي أو الخسارة بهدف من أجل مواصلة المشوار الأوروبي.

- تفاوت إنجليزي ألماني

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افتتح مانشستر يونايتد مشوار الأندية الإنجليزية في دور الـ16 بالسقوط على أرضه وبين جماهيره على ملعب "أولد ترافورد" أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

فريق الشياطين الحمر سيخرجوا مساء السادس من الشهر المقبل إلى ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان وليس أمامهم سوى نتيجة الفوز بفارق ثلاثة أهداف أمام النادي الباريسي فوضعه أفضل نظرًا لنتيجة مباراة الذهاب وإقامة اللقاء بين جماهيره وأرضه.

في المقابل، نجح توتنهام في قطع نصف الطريق من أجل مواصلة مشواره في البطولة الأوروبية بالفوز على بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف دون رد على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

فريق السبيرز سيكون مهمتهم في لقاء الإياب أسهل بعض الشيء على عكس بروسيا دورتموند حيث يحتاج الأخير للفوز بفارق أربعة أهداف دون رد في لقاء الخامس من مارس.

وصيف أوروبا في النسخة الماضية ليفربول فشل في استغلال ملعبه "الآنفيلد" ومؤازرة جماهيره واكتفى بالتعادل السلبي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ليفربول سيكون مهمته صعبة في لقاء الإياب نظرًا لخروجه على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري حيث يحتاج الريدز للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للصعود بينما يحتاج البايرن للفوز فقط بأي نتيجة.

رابع الفرق الإنجليزية مانشستر سيتي فنجح الأخير في تحقيق انتصار ثمين خارج أرضه وتحديدًا أمام شالكة الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مان سيتي سيستقبل شالكة في الثاني عشر من مارس على ملعب "الاتحاد" حيث نتيجة التعادل أو الخسارة بهدف على الأقل ستكون كافية لصعود السيتي، بينما يحتاج الفريق الألماني لمعجزة خارج أرضه وهو الفوز بنتيجة (2-0) للصعود.

- نتيجة غير حاسمة

على ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما حقق فريق "الذئاب" الفوز على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف لتكون هذه النتيجة غير كافية لفريق العاصمة للصعود.

بورتو سيستضيف روما في السادس من مارس حيث يحتاج "التنين" البرتغالي للفوز فقط بهدف دون رد للصعود، بينما نتيجة التعادل السلبي ستكون كافية للذئاب لحجز بطاقة العبور للدور المقبل.