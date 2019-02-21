هذا ما قاله موراتا بعد إلغاء هدفه أمام يوفنتوس

أعرب مهاجم أتلتيكو مدريد، ألبارو موراتا، عن استيائه الشديد بعد إلغاء تقنية الإعادة بالفيديو “VAR” هدفاً له “يراه صحيحاً” أمام يوفنتوس الإيطالي، في لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى لصالح الفريق الإسباني 2-0 على ملعبه واندا متروبوليتانو.

وصرح موراتا رداً على سؤال حول الهدف الذي سجله بالرأس وألغاه الحكم الألماني فيليكس زفاير، بعد لجوءه لـ”VAR” بداعي دفع جورجيو كيليني باليد: “اعتقادي أنه إذا لم يكن هدفاً لكنت أستحق ركلة جزاء، بالتأكيد لم تكن لتحسب لي، لكن الأهم أننا فزنا، ربما الكلمات كانت ستختلف لو خسرنا، لكننا فزنا”.

وأضاف: “أعتقد أنك لترتكب خطأ ضد واحد من أقوى مدافعي العالم ينبغي أن تكون الدفعة أوضح نوعا ما، هو في الطبيعي يلتحم كثيرا في الكرات الهوائية”، معترفاً بشعوره بـ”الضيق” رغم أنه لا يهتم طالما يحقق فريقه نتائج إيجابية.

وتابع “الـ”VAR” لا يعجبني، لو كانت هناك صافرة فلأنني أستحق ركلة جزاء على الأرجح، وكان هذا سيعجبني، بالنسبة لي الهدف صحيح ولم يكن فيه خطأ”.

وأوضح المهاجم الإسباني: “قلت له إنه لا يمكنه المطالبة بخطأ لصالحه بينما يلتحم دائماً مع الجميع، سقط بخبرة على الأرض وطلب خطأ لصالحه”.