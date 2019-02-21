برشلونة يتطلع لأهداف سواريز أمام إشبيلية في “الليغا”

يحتل مهاجم فريق برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني، ولكنه فشل في تسجيل أية أهداف في الجولات الأخيرة، وبات فريقه في حاجة ماسة لعودته لتسجيل الأهداف قبل الفترة الحاسمة المقبلة بالدوري.

ويحل فريق برشلونة ضيفاً على فريق إشبيلية، صاحب المركز الرابع، بعد غد السبت، في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويجد نجماً هجوم الفريق معاناة كبيرة في تسجيل الأهداف.

وفشل سواريز في تسجيل أية أهداف في آخر 5 مباريات، فيما يقدم ليونيل ميسي مستوى أقل من مستواه الطبيعي.

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ويمكن أن يعتمد موسم برشلونة على النتنائج الفورية في المباريات القليلة المقبلة، حيث يخوض مباريات قوية وصعبة يبدأها بإشبيلية، ثم يلتقي مع ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي بكأس إسبانيا، قبل أن يواجهه في الدوري مرة أخرى.

وتعادل فريق برشلونة في 4 مباريات من آخر 5 مباريات في كافة المسابقات، وجاء الانتصار الوحيد بصعوبة 1-0 على فريق بلد الوليد الأسبوع الماضي.

وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ليمنح برشلونة الانتصار، وهو الهدف الوحيد في آخر 4 مباريات، قبل أن يهدر ركلة جزاء ثانية في أداء هزيل مقارنة بأدائه الطبيعي.