أليغري: أتلتيكو يجعلك تلعب بشكل سيء

قال المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، إن أتلتيكو مدريد يجعلك تلعب بشكل سيء ويجعل المباراة تسير ببطء”.

وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “تحتاج أمام أتلتيكو إلى الصبر، والدقة في التمرير والخبث، عندما تواجه أتلتيكو، لا تكون هناك فرص كبيرة، يجعلوك تلعب بشكل سيء وتصبح المباراة بطيئة، إن الأمور بهذه البساطة”.

وأوضح: “لم يلعب الفريق بشكل جيد، كانت المباراة صعبة، لانهم يعطونك فرصاً قليلة للغاية، في الشوط الثاني لم نتكيف مع طريقة اللعب ولكننا حاولنا”.

وأكد أليغري أنه من الأفضل أن ينسى الفريق هذا التعثر في أقرب وقت ممكن، وقال: “يتعين علينا أن ننسى هذه الخسارة، وأن نتدرب وأن نلعب في الدوري ثم نستعد لمباراة الإياب لقلب النتيجة، يجب أن نقدم مباراة عظيمة”.

ويلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب 12 مارس (آذار) المقبل.