رونالدو يذكر أتلتيكو بسجله في دوري الأبطال

كان كريستيانو رونالدو هدفاً لصيحات استهجان جماهير أتليتيكو مدريد، خلال خسارة فريقه يوفنتوس 0-2 أمام منافسه الإسباني في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، لكن رد مهاجم ريال مدريد السابق كان سريعاً عندما أشار إليهم بعدد ألقابه في البطولة.

وأبلغ رونالدو الصحافيين بعد المباراة: “أملك 5 ألقاب في دوري الأبطال مقابل لا شيء لهذه الجماهير”.

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد رونالدو طيلة المباراة بإستاد واندا متروبوليتانو، حيث أحرز أتليتيكو هدفين متأخرين من ثنائي دفاع أوروغواي خوسيه خيمنيز، ودييغو غودين ليفوز 2-0 قبل مباراة الإياب في تورينو في 12 مارس (آذار).

ورد رونالدو على الصيحات برفع رقم 5 بأصابعه، في إشارة إلى عدد ألقابه من بينها 4 مع ريال مدريد، وآخر مع مانشستر يونايتد.

وخسر أتلتيكو في نهائي البطولة ثلاث مرات، من بينها مرتان أمام جاره ريال مدريد بقيادة رونالدو في 2014 و2016.