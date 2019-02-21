كيلليني: علينا ضغط زر إعادة البدء

قال قائد يوفنتوس، جورجو كيلليني، عقب الهزيمة 0-2 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إن فريقه عليه أن يتحلى بـ”الهدوء” لأن فرصة التأهل لربع النهائي مازلت ممكنة في لقاء الإياب، مشيراً إلى ضرورة “الضغط على زر إعادة البدء” في أذهان اللاعبين.

أكد كيلليني في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وأدلى بها عقب المباراة التي أقيمت في ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد: “كنا نعلم مدى خطورتهم في الكرات الثابتة، ولكن كان علينا أن نكون أكثر تركيزاً، علينا التحلي بالهدوء لأن الفرصة مازالت متاحة”.

وتابع: “علينا أن نضغط على زر إعادة البدء في أذهاننا سريعاً، ومحاولة الفوز في تورينو”.