رسميًا | ثلاث غرامات ضد الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب إنبي

اجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، واتخذت اللجنة عدة قرارات هامة، على رأسها تغريم الزمالك ثلاث غرامات مختلفة. وجاءت القرارات على النحو التالي: – تغريم المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام إنبي، وتغريم نادي الزمالك عشرة آلاف جنيه لقيام صبية الملعب بالقاء الكرات داخل الملعب لتعطيل سير المباراة أثناء اللعب، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه لتكرار السباب الجماعي ضد المنافس. كما اتخذ الاتحاد قرارات أخرى بـ: – إيقاف شيملس بيكلي لاعب المقاصة مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام وادي دجلة. Advertisements – إيقاف بوزاس فاسيليوس لاعب وادي دجلة مباراتين لما بدر منه بعد قرار الطرد من سلوك غير رياضي. – إيقاف أحمد علي محمد لاعب الجونة مباراة للطرد لسابق إنذاره في مباراة فريقه أمام بيراميدز. – إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة للطرد لمنع فرصة محققة. – دراسة الطلب المقدم من نادي مصر المقاصة بتاجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي لمدة يوم بعد تحديد موقف ستاد السلام. – إيقاف طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة مباراة وتغريمه عشرة آلاف جنيه للإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تسىء لاتحاد الكرة، رغم قيام ناديه باتخاذ الاجراءات الشرعية بتقديم طلب التأجيل.

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