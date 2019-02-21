وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد العربي للهجن

اشرف صبحي وزير الرياضة كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه حسين مانع الدواس رئيس الاتحاد المصري للهجن عصام الدين عطية رئيس الاتحاد الافريقي للهجن ، امين الشعراوي الأمين العام للاتحاد الافريقي . وتناول اللقاء مناقشة وضع رياضة الهجن على كافة المستويات وكيفية تطوير ونشر رياضة الهجن وتوسيع قاعدة ممارستها بمصر وقد أكد وزير الشباب والرياضة على إقامة مقر للاتحاد الافريقي بمصر والتواصل مع عدد من الدول الافريقية المهتمة برياضة الهجن مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من الفاعليات بمصر . حضر الاجتماع أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير محمد نور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي .

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