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أليخاندرو يجهز الأهلى إستعداداً لمواجهة الجونة

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أليخاندرو مدرب احمال الاهلى
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يجهز أليخاندرو، مخطط الأحمال بالأهلى، برنامجا بدنيا خاصا للفريق قبل السفر إلى الغردقة لملاقاة الجونة فى المباراة التى تقام الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 فى

بطولة الدورى العام.

ويسعى مدرب أحمال الأهلى لتقليل الحمل البدنى على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة الفريق الأخيرة

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أمام الداخلية، لتفادى الإجهاد الذى يتعرض له الفريق؛ بسبب توالى المباريات ما بين بطولة الدورى ودورى أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي على الداخلية 3-1 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بالجولة الـ23 فى بطولة الدورى العام.
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