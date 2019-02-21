أليخاندرو يجهز الأهلى إستعداداً لمواجهة الجونة

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يجهز أليخاندرو، مخطط الأحمال بالأهلى، برنامجا بدنيا خاصا للفريق قبل السفر إلى الغردقة لملاقاة الجونة فى المباراة التى تقام الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 فىبطولة الدورى العام.
ويسعى مدرب أحمال الأهلى لتقليل الحمل البدنى على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة الفريق الأخيرة
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