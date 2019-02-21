الشباب والرياضة: انطلاق الدوري الثقافي لمراكز الشباب مارس المقبل

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بتنفيذ الدورى الثقافى لمراكز الشباب خلال مارس المقبل بمشاركة فرق من مراكز الشباب ممثلة عن المراكز المتأهلة للدور الـ32 من دورى مراكز الشباب لكرة القدم.

ويهدف الدورى الثقافى إلى إشراك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وحثهم على المعرفة والإطلاع على مختلف التخصصات، والعمل على نشر الثقافة الرياضية والعلمية والأدبية.

ويتبارى فى المسابقة فرق مراكز الشباب وفق القرعة التى أجريت لدورى مراكز الشباب لكرة القدم، ويحصل الفريق الفائز بالدورى على درع الثقافة الرياضية، إضافة إلى جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه لصاحب المركز الأول، و10 آلاف جنيه للمركز الثاني، و5 آلاف جنيه لصاحب المركز الثالث.

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يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على الكشف عن المواهب الإبداعية للشباب، والعمل على

نشر الثقافة والإبداع والفن فى جميع المحافظات من خلال مجموعة من الأعمال والمشروعات الثقافية التى تنفذها الوزارة على مدار العام وترتكز على بناء شخصية الشباب المصري.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عُقد لإجراء قرعة دورى مراكز الشباب لكرة القدم فى أكتوبر الماضي عن تنفيذ عدد من الفعاليات المصاحبة للدورى، منها الدورى الثقافى لمراكز الشباب، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتطوير أداء مراكز الشباب، وتفعيل دورها بالصورة الواجبة فى سبيل خدمة النشء والشباب فى جميع المحافظات.