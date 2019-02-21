الفضائية المصرية تستعد لكأس الأمم ببرنامج ملعب أفريقيا

كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

أعلن سعيد أبوجميل رئيس الفضائية المصرية أن القناة ستقوم بإنتاج برنامج خاص لبطولة أمم أفريقيا المقبلة، في ظل دعم الدولة المصرية للبطولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار عام أفريقيا ٢٠١٩ ودعم المستمر للقارة السمراء، وتنطلق البطولة يونيو المقبل.

ويتابع البرنامج استعدادات مصر لاستضافة البطولة الأفريقية، ومتابعة تطوير الملاعب التي ستقام عليها المباريات، وإظهار شكل مصر الحضاري، إلي جانب متابعة استعداد المنتخبات المشاركة في البطولة وتحليل الأداء الفني والبدني للاعبين،

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في شهر مارس المقبل

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وسيكون البث بشكل يومي أثناء مباريات البطولة.

يقدم ويحلل البرنامج أحمد الكأس وأحمد بلال ونخبة من المحللين والنقاد الرياضيين وسيكون هناك العديد من المفاجآت للمشاهدين.

ويقوم بإخراج البرنامج أحمد الشوربجي المخرج بالتلفزيون المصري، ويعاونه نخبة من العاملين بالإذاعة والتلفزيون.

ويستعد فريق عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة لتجهيز بعض اللقاءات مع نجوم القارة السمراء والمنتخب المصري.