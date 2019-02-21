الأهلي يفحص هشام محمد

هشام محمدكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
يخضع هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبى، عقب شكواه من إصابة في العضلة الأمامية،خلال مشاركته في مباراة الداخلية، التي أقيمت أمس، التي انتهت بفوز الأهلي
وبناءً على تلك الفحوصات يتحدد موعد مشاركة هشام محمد في المران الجماعي، وفرص مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة.
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