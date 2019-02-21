الأهلي يستعد للجونة.. غدًا

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الأهلىكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا الجمعة، استعداداته لمواجهة الجونة، المقرر لها عصر الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ومنح مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، لاعبيالأهلي راحة سلبية من التدريبات، اليوم الخميس، عقب خوض مباراة الداخلية أمس.
حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الداخلية، أمس الأربعاء، بثلاثية مقابل
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