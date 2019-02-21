الأهلي يستعد للجونة.. غدًا

الأهلى

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا الجمعة، استعداداته لمواجهة الجونة، المقرر لها عصر الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، لاعبي

الأهلي راحة سلبية من التدريبات، اليوم الخميس، عقب خوض مباراة الداخلية أمس.

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الداخلية، أمس الأربعاء، بثلاثية مقابل

هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت في الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز، التي رفع بها الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في جدول الدوري، متساويًا مع بيراميدز، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك، متصدر الترتيب.