تعرّف على مواعيد مباريات.. اليوم

تقام، اليوم الخميس، مباريات بالدوري الأوروبي والدوري الممتاز، وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد اللقاءات كالآتى: الدوري الممتاز بتروجت مع الإنتاج الحربي 3:00 عصرًا الدوري الأوروبي آرسنال مع باتي بوريسوف 7:55 مساءً دينامو زغرب مع فيكتوريا بلزن 7:55 مساءً مساءً نابولي مع زيوريخ 7:55 مساءً آينتراخت فرانكفورت مع شاختار دونيتسك 7:55 مساءً فالنسيا مع سيلتك 7:55 مساءً Advertisements زينيت سانت بطرسبرج مع فنربخشة 7:55 مساءً فياريال مع سبورتينج لشبونة 7:55 مساءً إنتر ميلان مع رابيد فيينا 7:55 مساءً تشيلسي مع مالمو 10:00 مساءً ريـال بيتيس مع رين 10:00 مساءً دينامو كييف مع أوليمبياكوس 10:00 مساءً بنفيكا مع جالطة سراي 10:00 مساءً دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/ 2019 الحزم مع الاتفاق 2:50 عصرًا الاتحاد مع الهلال 7:25 مساءً

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