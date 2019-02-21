مجلس الأهلي يجتمع.. اليوم

محمود الخطيب كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا، اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة. تأتي جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة. واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة. وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على الداخلية، أمس الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت في الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز، حيث رفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

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