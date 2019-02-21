الاتحاد السكندري يواجه سبورتنج وديًا.. اليوم

الإسكندرية ـ أميرة فتحى:

يخوض فريق الاتحاد السكندرى لكرة القدم، اليوم الخميس، مباراة ودية أمام فريق سبورتنج على ملعبه بفرع النادى بسموحة، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السعودى فى إطار عودة دور الـ8 لدورى الأبطال العرب.

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الأخطاء الدفاعية المعتادة والمتكررة، إضافة التى تطبيق تحرك لاعبى الفريق الأخضر فى المساحات الضيقة لمواجهة سرعة ومهارة لاعبى الهلال السعودى. ويعلق الكثير من جماهير زعيم الثغر آمالهم فى الثأرعلى أرضهم باستاد برج العرب.

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، عقد اجتماعًا تنسيقيًا لتنظيم مباراة العودة، أمس، بفرع النادى بسموحة، حضره كل من أحمد فؤاد وإبراهيم شعبان وأحمد عبدالمجيد، أعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، لمناقشة ترتيبات لقاء فريق الهلال السعودى، الذى سوف يصل إلى الإسكندرية يوم السبت ٢٣ فبراير.