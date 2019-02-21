اونلاين | مشاهدة بث مباشر لمباراة بتروجت والانتاج الحربي اليوم الخميس 21-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث مباشر لمباراة بتروجت والانتاج الحربي اليوم الخميس 21-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي بتروجت والإنتاج الحربي ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز 2019، النادي البترولي الذي يحاول حصد ثلاث نقاط هامة في مشواره بالبطولة، يقابل نادي الإنتاج الحربي الذي يتطلع إلي تكرار نتيجة الدور الاول وحصد الفوز والنقاط الكاملة من هذه المواجهة، فمن سينجح في اللقاء القوي والمثير في ختام الأسبوع الثالث والعشرين من البطولة المثيرة.

تنطلق المواجهة بين فريقي بتروجت والإنتاج الحربي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة بتروجيت والإنتاج الحربي مباشر

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