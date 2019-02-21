رياضة | أحمد سمير يحرج جمهور الزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سمير يحرج جمهور الزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرج أحمد سمير لاعب طلائع الجيش حاليًا والزمالك السابق بعد الهجوم الذي تعرض له لإحراز هدفين في مرمى الفريق الأبيض أمس ضمن منافسات الجولة إنزعاجه من الهجوم الذي تعرض له عقب المباراة التي جمعت فريقه أمام الأبيض، وحسمها التعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

وكتب أحمد سمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "هو أنا بتشتم ليه؟"، في إشارة إلى أنه تعرض لسباب عقب لقاء فريقه السابق.

وكان سمير سجل هدفي فريقه أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

"أليخاندرو" يهرب بالأهلي من الإجهاد

يجهز أليخاندرو مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا بدنيًا خاصًا للفريق قبل السفر إلى الغردقة لملاقاة الجونة في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 في بطولة الدوري المصري.

ويسعى مخطط الأحمال لتقليل الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية، لتفادي الإجهاد الذي يتعرض له الفريق؛ بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الداخلية 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة الـ23 في بطولة الدوري المصري.

مجلس الأهلي بالكامل في اجتماع حسم مباراة بيراميدز

حضر مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل أعضائه وعلى رأسهم محمود الخطيب إلى مقر النادي بالجزيرة لبدء اجتماع المجلس.

وانطلق منذ قليل،اجتماع المجلس، وذلك لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.

ويدرس المجلس خلال اجتماعه كل الاقتراحات المتعلقة بعدم التزام اتحاد الكرة بالمواعيد وتبديل مباراة بيراميدز لتكون في بطولة كأس مصر بدلًا من الدوري الممتاز، حيث يحسم المجلس موقفه من النهائي من الانسحاب من بطولة كأس مصر من عدمه.

الأهلي يفكر في رفض مواجهة الزمالك بالقمة بسبب الإسماعيلي

يدرس نادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري يوم 30 مارس المقبل.

ويفكر الأهلي في مخاطبة اتحاد الكرة بضرورة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي المؤجلة من الدور الأول إلى يوم 18 أبريل قبل مباراة القمة وذلك مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص وترتيب مباريات الدوري المصري.

ويتسلح الأهلي بفكرة أن مباراة الزمالك والإسماعيلي مؤجلة من الجولة العاشرة ولا يجوز إقامته بعد مباراة القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

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1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.