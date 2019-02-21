شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: أنا من أكبر مؤيدي "الفار" والان مع التفاصيل

الخليج 365- عبر الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بقتال نجوم السيتي حتى الثواني الأخيرة أمام شالكة 3 - 2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أوروبا على الرغم من النقص العددي.

وأشاد المدرب الكتالوني بالفريق الألماني وقدراته التي أظهرها طوال المباراة، مشيرا إلى أن الفرق الموجودة في دوري أبطال أوروبا تتمتع بالجودة.

وقال جوارديولا عقب المباراة في تصريحات لموقع السيتي الرسمي: "أنا سعيد بالأداء".

وأضاف قائلا: "هل جئنا إلى هنا من أجل التراجع والدفاع؟ مستحيل".

Advertisements

وتابع، "المنافسون جيدون، لديهم الجودة لتصدير المشاكل، وهم لم يفعلوا ذلك كثيرا، لقد لعبنا لمدة 20 دقيقة بـ 10 لاعبين ضد 11 لاعب".

وأكد المدير الفني لمانشستر سيتي أنه واحد من الداعمين لتطبيق تقنية الفيديو، حيث أشار إلى صحة القرارات التي اتخذها حكم المباراة بمساعدة حكم الفيديو.

وعن هذا قال جوارديولا: "أنا من أكبر مؤيدي تقنية الـ VAR، إنها ركلة جزاء، والثانية ركلة جزاء أيضا، وكان هناك تسلل بالفعل، والبطاقة الحمراء يمكن أن تحتسب كبطاقة حمراء".

وأنهى تصريحاته بقوله: "النتيجة جيدة، لكن الأمر لم يحسم بعد، أتمنى أن يساعدنا جمهورنا في مباراة الإياب وأن نتحسن أكثر".