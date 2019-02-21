شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا عن دفعة كيلليني: إذا قام هو بذلك لن تحتسب والان مع التفاصيل
الخليج 365- تعجب الأسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد من قرار إلغاء هدفه أمام يوفنتوس في المباراة التي جمعتهم بالأمس في دوري أبطال أوروبا.
وتغلب الروخي بلانكوس على اليوفي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.
وقال موراتا، " لم تكن دفعة قوية حتى يسقط كيلليني على أرض الملعب، إذا قام هو بدفعي بنفس الطريقة لن تحتسب خطأ عليه".
وعلق الأسباني على احتفاله بالهدف في شباك فريقه السابق قائلا، " احتفلت بهدفي لأنه كان يعني الكثير بالنسبة لي، احترم جماهير يوفنتوس".
وتابع، " أنه انتصار مهم للغاية لان يوفنتوس من أفضل الفرق في العالم، الأمر لن يكون سهلا في تورينو".
وأتم موراتا، " التأهل لم يحسم بعد، يجب علينا التركيز في مباراة الإياب".
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