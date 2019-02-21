الارشيف / اخبار الرياضه

باريس سان جيرمان يقرر عودة نيمار إلى البرازيل لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يقرر عودة إلى البرازيل لهذا السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من إصابة في القدم، في البرازيل، تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.

وتعرض نيمار لكسر في القدم خلال الفوز 2-صفر على ستراسبورج في كأس فرنسا، في 23 يناير.

وأكد النادي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب، هي ذاتها التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام الماضي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن اللاعب البالغ عمره 27 عاما، سيسافر إلى بلاده اليوم الخميس "كجزء من عملية التعافي... قرر باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل لمدة 10 أيام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقرر عودة نيمار إلى البرازيل لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا