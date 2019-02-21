شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الخميس مباريات العودة لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي، والتي تشهد العديد من المواجهات المميزة، ابرزها بين آرسنال وباتي بوريسوف وتشيلسي أمام مالمو. ويستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي. (باتي بوريسوف - آرسنال) 7:55 مساء beIN SPORTS HD 1 (رابيد فيينا - انتر ميلان) 10 مساء beIN SPORTS HD 4 (رين - ريـال بيتيس) 10 مساء beIN SPORTS HD 3 (جالطة سراي - بنفيكا) 10 مساء beIN SPORTS HD 2 (أوليمبياكوس - دينامو كييف) 10 مساء Advertisements beIN SPORTS HD 7 (مالمو - تشيلسي) 10:00 مساء beIN SPORTS HD 1 (زيوريخ - نابولي) 7:55 مساء beIN SPORTS HD 4 (سبورتينج لشبونة - فياريال) 7:55 مساء beIN SPORTS HD 3 (سيلتك - فالنسيا) 10:00 مساء beIN SPORTS HD 3 (شاختار دونيتسك - آينتراخت فرانكفورت) 10:00 مساء beIN SPORTS HD 5

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