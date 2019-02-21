المكافآت الخاصة سلاح الدراويش في دوري الأبطال

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٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

رصد مجلس إدارة الإسماعيلي، مكافآت خاصة للاعبيه، حال الفوز على شباب قسنطينة الجزائري، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة المباراة تحكيميا إلى الدولي الجامبي باكاري جاساما، صاحب الـ41 عاما، وذلك وفقًا لما أرسله الكاف، في خطابه الرسمي لإدارة الإسماعيلي، علمًا بأن الإسماعيلي خاض مبارتين في دور المجموعات، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين نظيفين، وأمام الإفريقي التونسي لإلغاء اللقاء.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة بدون نقاط، ويأتي في الصدارة مازيمبي برصيد 7 نقاط، بينما يحتل قسنطينة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويشغل الإفريقي التونسي المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط. يشار إلى أن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، قد حرص على عقد

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