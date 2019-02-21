انت الان تتابع عبد الحفيظ يتحدث عن مشاركة مُعاري الجونة أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مشاركة لاعبي القلعة الحمراء، المعارين لفريق الجونة، في المباراة المقبلة، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر برنامج «أون سبورت» صباح اليوم الخميس: «لم يحسم حتى الآن موقف مشاركة اللاعبين المعارين.. ننتظر قرار محمود الخطيب المشرف العام على الكرة بجانب معرفة رأي المدرب مارتن لاسارتي حول مشاركة المعارين».
وأوضح مدير الكرة بالأهلي: «لا بد من وضع نظام يتبع على الجميع من أجل حسم هذه القضية، نرى الاتحاد الإنجليزي وضع بندًا على جميع الأندية يمنع مشاركة اللاعبين المعارين أمام أنديتها.. ما فعلناه بشأن المعارين لأننا نريد أن نوجه رسالة للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حسم هذا الملف في الموسم المقبل وهو
وكان الجونة قد حصل على خدمات رباعي الأهلي أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الشتوي الأخير إلا أن إدارة القلعة الحمراء وضعت بندا يمنع مشاركة الرباعي.
وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره الداخلية في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة.
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