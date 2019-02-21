انت الان تتابع كيف سيعاقب جروس المقصرين في الزمالك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

رفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، شعار "لا وقت للحساب" حتى في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها الفريق، وتراجع النتائج محليا وإفريقيا، واستقر الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون خلال هذه المرحلة من أجل عبور ضغط المباريات، على أن يكون الحساب، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة للمنتخب في منتصف مارس، ويدرس جروس إمكانية إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق بما لا يحدث خللًا في منظومة الفريق بشكل كامل، خاصة أنه لا يرغب في تعديل سياسته الخاصة بالدفع بالتشكيل الأساسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية (2018-2019)، حيث يتذيل الزمالك المجموعة الرابعة، بنقطة واحدة من مبارتين، خلف المتصدر نصر حسين داي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي جور ماهيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد