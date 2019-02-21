شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجهز أليخاندرو، مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للفريق قبل السفر إلى الغردقة، لملاقاة الجونة، في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 في بطولة الدوري العام.

ويسعى «مخطط الأحمال» لتقليل الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية، لتفادي الإجهاد الذي يتعرض له الفريق؛ بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الداخلية 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة الـ23 في بطولة الدوري العام.