شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء خالد توحيد «للرجال فقط» بمسجد عمر مكرم.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقام عزاء الراحل الدكتور خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، عقب صلاة المغرب، اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم «للرجال فقط»، على أن يكون عزاء السيدات في المنزل.

وكانت مراسم جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد قد شُيّعت عقب صلاة ظهر أمس الأول، الثلاثاء، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

يذكر أن رئيس قناة الأهلي كان قد تعرض إلى وعكة صحية، ظهر الأحد الماضي، في مقر النادي بالجزيرة. وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.