شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك نبيل حَكَمًا لمباراة بتروجت والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحَكَم مبروك نبيل لإدارة مباراة بتروجت والإنتاج الحربي، التي ستُقام اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 23 لمسابقة الدوري الممتاز المصري. ويعاون مبروك، أيمن العقاد ومحمود رضا، ومحمد نهاد حَكَماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب وعاطف حسين حَكَماً خامساً.

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