عودة برشلونة للإهتمام بضم رابيو مجددًا

رجوع ادارة برشلونة الإسباني مجددًا، في التفكير في اللاعب الفرنسي أدريان رابيو نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما أكدت بعض التقارير أن إدارة البلوجرانا صرفت النظر عن التعاقد مع صاحب الـ23 عامًا.

وبحسب ما أكدته آس وسبورت الإسبانيتين ولو باريزيان الفرنسية فإن رابيو قام بالبحث عن وكيل أعمال جديد لإتمام صفقة انضمامه إلى كامب نو خلال الصيف المقبل.

وكان اللاعب الفرنسي محط أنظار الفريق الكتالوني خلال الصيف الماضي وقدم عرضًا قيمته المادية وصلت إلى 40 مليون يورو إلا أن الأمور لم تكتمل على الرغم من رغبة اللاعب في الرحيل عن ملعب الأمراء.

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وأشارت آس أن برشلونة سيتقدم بنفس العرض القديم للتوقيع مع صاحب الـ23 عامًا.

وتبعًا لما نقلته سبورت فإن توقيع برشلونة مع دي يونج أثر على إقدام الفريق الكتالوني على التعاقد مع رابيو.

جدير بالذكر أن رابيو سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادي في صفقة انتقال حر.